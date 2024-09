Nowa zapowiedź 2. sezonu koreańskiego serialu ''Hellbound'' 0

Netflix prezentuje nową zapowiedź koreańskiego hitu platformy Hellbound. Obraz ten należy do gatunku horroru. Jego fabuła opiera się webtoonie reżysera Yeon Sang-ho wydanym pod tą samą nazwą.

fragment plakatu

Piekło znów nadchodzi. W miarę pogłębiania się chaosu losy prawniczki Min Hyejin oraz organizacji religijnych Nowa Prawda i Grot znów się splątują pośród nagłych zmartwychwstań wcześniej skazanych.

W Seulu w biały dzień zaczynają się dziać sceny z piekła rodem. Tajemnicze istoty skazują ludzi na wieczne potępienie, a postaci z zaświatów zjawiają się dokładnie o wyznaczonej porze, aby żywcem spalić tych, którym wymierzono straszliwy wyrok. Te niewytłumaczalne zjawiska wywracają życie miasta do góry nogami. Jest jednak ktoś, kto nie wydaje się być zaskoczony zaistniałym chaosem. To Jung Jinsu, przywódca nowej i szybko rosnącej w siłę organizacji religijnej o nazwie „Nowa Prawda”. Utrzymuje on, że na piekło skazani zostają tylko grzesznicy oraz że seria niewyjaśnionych zdarzeń stanowi przejaw woli niebiańskiego bytu, który pragnie, by ludzie zaczęli żyć zgodnie z zasadami moralności. Ślepo oddana Jungowi grupa wyznawców o nazwie „Grot” bierze sprawy w swoje ręce i wymierza okrutną karę tym, którzy sprzeciwiają się boskim zamiarom. Życie w mieście zmienia się w prawdziwe piekło. Prawniczka Min Hyejin rzuca wyzwanie Jungowi i utrzymuje, że piekielne manifestacje to po prostu zjawiska paranormalne. Postanawia połączyć siły z nielicznymi, którzy próbują ocalić skazańców i sprawić, by światem znów rządzili ludzie, a nie bogowie.

Drugi sezon Hellbound zadebiutuje na Netflix już 25 października.

Źrodło: Netflix