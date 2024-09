Zbliża się październik, miesiąc dla fanów Halloween, w którym to przeważnie masowo swoje premiery mają wszelakie produkcje należącego do gatunku horroru. Tak też sprawa ma się z filmem Ghost Game , którego zwiastun dopiero co pojawił się w sieci.

Fabuła Ghost Game opowiada o parze poszukującej adrenaliny i dreszczu emocji, która bierze udział w internetowym wyzwaniu. Polega ono na życiu przez pewien czas niezauważonym w domu jakichś nieznajomych sobie ludzi. Główni bohaterowie wybierają dom o którym krążą pogłoski, że jest nawiedzony. Szybko stają się świadkami mrożących krew w żyłach incydentów i tego jak mieszkająca tam rodzina popada w obłęd.

Film wyreżyserowała Jill Gevargizian na podstawie scenariusza Adama Cesare. W obsadzie znaleźli się Kia Dorsey, Zaen Haidar, Michael C. Williams, Emily Bennett, Sam Lukowski i Vienna Maas.