Miś Paddington otrzyma czwarty film i telewizyjny serial! 0

Trzeci film z serii ’’Paddington’’ – Paddington w Peru nie miał jeszcze swojej premiery, a już dowiadujemy się, że na tej produkcji historia przyjaznego misia się nie skończy. Dyrektor generalna StudioCanal, Françoise Guyonnet zdradziła, że w planach jest czwarty film i serial.

fragment plakatu

Pracujemy nad nowym serialem i kolejnym filmem, który ma się ukazać w 2027 bądź 2028 roku powiedziała Guyonnet.

Jeśli czwarty film zostanie wydany w którymś z tych lat, zbiegnie się to również z 70. rocznicą całej serii ’’Paddington’’. Ta zadebiutowała w 1958 roku. Miś Paddington jest bohaterem książek dla dzieci napisanych przez Michaela Bonda.

O czym opowiada '’Paddington w Peru'’?

Miś Paddington wraz z rodziną Brownów postanawia wyruszyć w daleką podróż do Ameryki Południowej, a dokładniej do Peru, aby odwiedzić swoją ukochaną ciocię Lucy. W tym celu wszyscy udają się do umieszczonego nieopodal lasu deszczowego Domu dla Emerytowanych Niedźwiedzi. To jednak dopiero początek niezwykle ekscytującej przygody, w trakcie której odkryją wiele tajemnic. Przed nimi podróż życia, która poprowadzi ich od amazońskiej dżungli aż po górskie szczyty Peru!

Paddington w Peru do polskich kin wejdzie 15 listopada.

Źrodło: ComingSoon