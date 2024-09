''Misja: Podstawówka'' - zwiastun 4. sezonu komedii z Quintą Brunson w głównej roli 0

ABC prezentuje zwiastun czwartego sezonu komediowego serialu Misja: Podstawówka. Lubiana przez widzów produkcja powróci z nowymi odcinkami już w październiku.

''Misja: Podstawówka''

Misja: Podstawówka to komedia o szkole, śledząca losy grupy oddanych i pełnych pasji nauczycieli oraz nieco gruboskórnej dyrektorki, którzy próbują działać w systemie szkół publicznych Filadelfii. Pomimo napotykanych przeciwności, są zdeterminowani, by pomóc swoim uczniom odnieść sukces w życiu i choć tych niesamowitych nauczycieli jest niewielu i są niedofinansowani, kochają swoją pracę, nawet jeśli nie pochwalają podejścia kuratorium do kwestii edukacji.

Opublikowany zwiastun przedstawia nowe wyzwania i zabawne wybryki, przez które przejdzie kadra Misji: Podstawówka w 4. sezonie. Obejmują one m.in. radzenie sobie ze zwierzętami domowymi w klasie i radzenie sobie z uczniem, który ma infekcję grzybiczą.

Scenarzystką i producentką serialu jest jego gwiazda Quinta Brunson, która wciela się w Janine Teagues. Obsadę uzupełniają Tyler James Williams jako Gregory Eddie, Janelle James jako Ava Coleman, Lisa Ann Walter jako Melissa Schemmenti, Chris Perfetti jako Jacob Hill, William Stanford Davis jako Mr. Johnson i Sheryl Lee Ralph jako Barbara Howard.

Premiera 4. sezonu serialu wyznaczona jest na 9 października. Misja: Podstawówka dostępna jest na platformie Disney+.

Trzeci sezon serialu był nominowany w dziewięciu kategoriach nagrody Emmy, w tym za wybitny serial komediowy.

Źrodło: ComingSoon, ABC