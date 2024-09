"The Darkness" – nowy thriller kryminalny od 1 listopada tylko w SkyShowtime 0

Nowy islandzki serial kryminalny, The Darkness, będzie można oglądać od 1 listopada wyłącznie w SkyShowtime. SkyShowtime pokazało oficjalny zwiastun thrillera.

Lena Olin - "The Darkness"

The Darkness to anglojęzyczny serial, który nakręcono w Reykjavíku. Liczy 6 odcinków, a główne role grają: nominowana do Oscara Lena Olin, Jack Bannon, Douglas Henshall, Björn Hlynur Haraldsson, Thorsteinn Bachmann, Þorvaldur Davíð Kristjánsson (Ráðherrann), Tora Hallström, Ahd Tamimi (River City) oraz Árni Þór Lárusson. Serial wyreżyserował dwukrotnie nominowany do Oscara Lasse Hallström i jest to jego pierwsza produkcja telewizyjna w karierze.

The Darkness to adaptacja serii bestsellerowych thrillerów autorstwa Ragnara Jónassona. Opowiada o losach detektywki Huldy Hermannsdóttir (Lena Olin), która bada sprawę szokującego morderstwa i zmaga się z własnymi demonami. Hulda, która ma w niedługim czasie przejść na wcześniejszą emeryturę, zostaje zmuszona do pracy nad śledztwem w duecie z nowym partnerem. Kobieta jest zdeterminowana, by za wszelką cenę znaleźć zabójcę i rozszyfrować zagadkę – nawet jeśli będzie wiązało się to z postawieniem na szali własnego życia.

Nowy thriller kryminalny od 1 listopada tylko w SkyShowtime. Poniżej możecie obejrzeć zwiastun oraz zobaczyć plakat produkcji.

Źrodło: SkyShowtime