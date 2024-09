Stephen King poleca nowozelandzki horror ''The Rule of Jenny Pen''

Stephen King , amerykański pisarz specjalizujący się w horrorach i dreszczowcach, po raz kolejny opublikował na swoim profilu w mediach społecznościowych post, w którym poleca swoim fanom film. Tym razem pisarza zafascynowała nowozelandzka produkcja The Rule of Jenny Pen , która nie miała jeszcze swojej światowej premiery.

Na razie horror ten obejrzeć mogli tylko widzowie zgromadzeni w ubiegłym tygodniu na Fantastic Fest.