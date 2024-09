Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Tim Roth dołącza do gwiazdorskiej obsady filmu "Peaky Blinders" 0

Tim Roth, czyli aktor znany ze swoich niezapomnianych ról w kultowych filmach, dołącza do obsady długo wyczekiwanego filmu Peaky Blinders. Ten niezwykle charakterystyczny aktor dołącza tym samym do plejady gwiazd, które ujrzymy na ekranie!

Tim Roth - "Nienawistna ósemka"

Choć szczegóły dotyczące roli Tima Rotha pozostają w tajemnicy, to z pewnością dodaje to jeszcze większego smaku tej i tak intrygującej już produkcji. Z każdą kolejną informacją o filmie rośnie moja ciekawość i nadzieja, że twórcy zdołają utrzymać wysoki poziom, który zaprezentowali w serialu. Przypomnijmy, że w filmie zobaczymy także nagrodzonego w tym roku Oscarem Cillian Murphy'ego, który oczywiście powraca do swojej kultowej roli Tommy’ego Shelby’ego, oraz Rebeccę Ferguson i Barry'ego Keoghana.

Reżyserią zajmuje się Tom Harper, a scenariusz wyszedł spod ręki Stevena Knighta, twórcy całej serii. To właśnie jego wizja sprawiła, że Peaky Blinders stał się jednym z najbardziej cenionych telewizyjnych dramatów w ostatniej dekadzie.

Steven Knight podkreślił podczas RTS London Convention, że film będzie osadzony w czasach drugiej wojny światowej, co zapowiada intrygujący kontekst dla dalszych losów rodziny Shelby. To z pewnością sprawi, że historia nabierze nowego wymiaru, a ja jako widz jestem niezmiernie ciekaw, jakie wyzwania czekają na bohaterów. Produkcja rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Źrodło: Deadline