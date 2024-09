Zwiastun anime "My Hero Academia the Movie: You're Next" 0

Film My Hero Academia the Movie: You're Next oparty jest na globalnym hicie My Hero Academia. Jest to japońska seria anime oparta na popularnej mandze autorstwa Kohei Horikoshiego. Dzisiaj mamy dla Was zwiastun produkcji kinowej, która już niebawem zawita na polskie ekrany!

Akcja rozgrywa się w świecie, w którym około 80% populacji posiada supermoce. Bohaterowie chronią ludzi i społeczeństwo przed wypadkami, katastrofami i złoczyńcami. Kinowy film – My Hero Academia the Movie: You're Next – przeniesie widzów do momentu w którym zakończył się szósty sezon My Hero Academia czyli tuż przed ostateczną bitwą między bohaterami i złoczyńcami. Deku i jego przyjaciele stają w obliczu nowego zagrożenia – tajemniczej postaci nazywającej siebie Dark Might i uznającej się za nowy Symbol Pokoju.

Manga "My Hero Academia" to seria wydana po raz pierwszy w 2014 roku, która od tego czasu sprzedała się w ponad 100 milionach egzemplarzy na całym świecie, a także kilkakrotnie pojawiła się na liście bestsellerów The New York Times. W 2016 roku doczekała się serialu anime, a później trzech filmów kinowych – My Hero Academia: Two Heroes, My Hero Academia: Heroes Rising (2019) i My Hero Academia: World Heroes' Mission.

My Hero Academia the Movie: You're Next w kinach 25 października 2024 roku.

Źrodło: Tylko Hity