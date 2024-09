HBO zaprezentowało zwiastun 2. sezonu "The Last of Us"

26 września to coroczny "The Last of Us Day", upamiętniający wybuch wirusa kordyceps, który zainicjował wydarzenia znane z gry i serialu. Z tej okazji HBO podzieliło się nowym teaserem oraz grafiką stworzoną przez Grega Rutha, promującą drugi sezon kultowej produkcji – The Last of Us.