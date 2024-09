''Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka'' - pierwszy zwiastun spin-offa 0

Monolith Films prezentuje pierwszy zwiastun oczekiwanego spin-offa serii John Wick Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka. Realizowany przez Lionsgate film trafi do kin w połowie 2025 roku.

kadr z filmu ''Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka''

Osierocona przez porywacza, który zabił jej ojca i uprowadził młodszą siostrę, 7-letnia Eve trafia do rodziny zastępczej. Przepełniona gniewem i żądzą zemsty zwraca na siebie uwagę tajemniczej organizacji Ruska Roma, która przygarnia ją i doskonali w sztuce tańca i zabijania. Jako dorosła kobieta, profesjonalna zabójczyni o nieprzeciętnych umiejętnościach i niedpartym uroku, Eve łamie zasady swojej organizacji, by ruszyć na poszukiwania zabójcy ojca. Z Nowego Jorku krwawy trop prowadzi ją do małego alpejskiego miasteczka. Tu odkrywa kim tak naprawdę jest i dlaczego zniszczono jej rodzinę. A to dopiero początek jej drogi.

W tytułowej roli Ana de Armas. Partnerują jej Anjelica Huston, Gabriel Byrne, nieżyjący już Lance Reddick, David Castaneda, Catalina Sandino Moreno, Sharon Duncan-Brewster, Norman Reedus, Ian McShane i Keanu Reeves. Film wyreżyserował Len Wiseman, a scenariusz jest autorstwa Shay'a Hatten.

Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka pierwotnie wejść do kin miała w czerwcu tego roku. Zdecydowano się jednak opóźnić premierę ze względu na dokrętki. Poprawiano i kręcono nowe głównie sekwencje akcji. Miało to na celu realizację produkcji w jak najlepszej jakości.

Premiera filmu 6 czerwca 2025 roku.

Źrodło: Monolith Films