Angelina Jolie jako operowa diwa w zwiastunie filmu ''Maria''

W sieci za pośrednictwem StudiaCanal pojawił się pierwszy zwiastun biograficznego dramatu Maria z świetną Angeliną Jolie w roli słynnej śpiewaczki operowej Marii Callas.

kadr z filmu ''Maria'

Akcja filmu rozgrywa się w roku 1977. Maria Callas, niegdyś największa operowa diwa świata, mieszka w odosobnieniu w Paryżu ze swoim personelem i dwoma pudlami. Jej zdrowie jest coraz gorsze. Dramat ukazuje nam legendarną sopranistkę w jej ostatnich dniach, gdy diwa rozlicza się ze swoją tożsamością i życiem.

Grecka imigrantka w Nowym Jorku, Callas stała się najsłynniejszą sopranistką swoich czasów i wieloletnią kochanką greckiego magnata okrętowego Arystotelesa Onassisa. Onassis zostawił ją, aby poślubić Jackie Kennedy, a Callas przeprowadziła się do Włoch, a następnie do Francji. Nigdy nie doszła do siebie po zdradzie i zmarła na zawał serca w wieku 53 lat.

Film wyreżyserował Pablo Larraín. Jest on zwieńczeniem jego biograficznej trylogii po Jackie z Natalie Portman i Spencer z Kristen Stewart. Larraín pracował na podstawie scenariusza autorstwa twórcy Peaky Blinders, Stevena Knighta. W obsadzie znaleźli się również Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Haluk Bilginer, Kodi Smit-McPhee i Valeria Golino.

Maria od 27 listopada w wybranych kinach. Potem trafi na platformę Netflix. Jej premiera 11 grudnia.

Źrodło: Dark Horizons