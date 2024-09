Maika Monroe z główną rolą w remake'u dreszczowca ''Ręka nad kołyską'' 0

Kolejny film z końca ubiegłego wieku doczeka się swojej nowej wersji. Studio 20th Century Fox postanowiło zrealizować remake dreszczowca Ręka nad kołyską z 1992 roku w reżyserii Curtis Hanson.

Maika Monroe, kadr z filmu ''Kod zła''

Maika Monroe podpisała kontrakt na główną rolę w nadchodzącym remake’u. Oczekuje się, że Monroe zagra rolę niani, której prawdziwym zamiarem jest kradzież i zemsta na matriarchini rodziny, która ją zatrudniła. W oryginalnym filmie tę postać grała Rebecca De Mornay.

Remake Ręki nad kołyską wyreżyseruje Michelle Garza Cervera na podstawie scenariusza napisanego przez Micah Bloomberga. Film jest produkowany przez Teda Fielda, Michaela Schaefera i Mike'a Laroccę, a Michael Napoliello i Maria Frisk nadzorują projekt w imieniu Radar Pictures.

O czym opowiada oryginał?

Claire Bartel oskarża swojego ginekologa o molestowanie seksualne. Po tym jak informacje trafiają do prasy, popełnia on samobójstwo. Jego będąca w ciąży żona w wyniku szoku traci dziecko. Mija sześć miesięcy. Claire, która urodziła synka, zatrudnia opiekunkę, Peyton Flanders (Rebecca DeMornay). Nie wie, że ma do czynienia z wdową po lekarzu, która powoli zmienia jej życie w piekło.

Źrodło: ComingSoon