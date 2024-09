Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Gotowi na kontynuację "Terapii bez trzymanki"? Apple TV+ pokazało zwiastun 2. sezonu 0

Jeden z największych hitów poprzedniego roku platformy Apple TV+ wraca z drugim sezonem! Amerykański gigant zaprezentował zwiastun drugiego sezonu Terapii bez trzymanki, a także przekazał nieco więcej informacji na temat premiery.

Harrison Ford i Jason Segel - "Terapia bez trzymanki"

Premiera drugiego sezonu Terapii bez trzymanki będzie miała miejsce 16 października na Apple TV+. Widzowie będą mogli obejrzeć od razu dwa pierwsze odcinki nowej serii, natomiast kolejne będą pojawiać się, co tydzień aż do finału 25 grudnia. 2. sezon będzie składał się z 12 odcinków, co oznacza większą dawkę przygód i humoru – przypomnijmy, że pierwszy miał 10 epizodów.

Tak, jak wspomniałem na wstępie artykułu, Apple TV+ wypuściło oficjalny trailer, który już teraz możecie obejrzeć poniżej. Zwiastun sugeruje, że działania Jimmy’ego z sezonu pierwszego będą miały poważne konsekwencje, a jego zmagania z życiem, terapią i pacjentami nabiorą nowego wymiaru. Co więcej, zapowiedź prezentuje nam nowe twarze, które zobaczymy na ekranie w trakcie drugiej serii.

Oczywiście w rolach głównych ponownie Jason Segel, Harrison Ford, Jessica Williams, Lukita Maxwell oraz Luke Tennie. Do obsady dołączy także Brett Goldstein, który zdobył serca widzów Teda Lasso jako Roy Kent. Inną ciekawą postacią, którą zobaczymy na ekranie jest Damon Wayans Jr.

Terapia bez trzymanki wraca już 16 października.

Źrodło: Apple TV+