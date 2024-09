Twórcy "Mojego ulubionego ciasta" zastraszani przez irański rząd 0

Komediodramat Moje ulubione ciasto irańskiego reżyserskiego duetu Maryam Moghaddam i Behtasha Sanaeehy przyniósł jego twórcom sporo kłopotów w ich rodzinnym kraju. Irańskie władze odebrały im bowiem paszporty, a co się z tym wiąże zakazały podróży i promowania filmu. Twórcy są od miesięcy zastraszani oraz uciszani, a wszystko dlatego, że postanowili przekroczyć wszystkie ograniczenia i nakazy nakładane na irańskich twórców, po to aby pokazać w swoim filmie prawdziwy obraz irańskich kobiet.

Moje ulubione ciasto opowiada o 70-letniej kobiecie, która ma dosyć życia w samotności i próbuje ożywić swoje życie miłosne oraz towarzyskie. Film spotkał się z negatywną reakcją irańskich władz, ponieważ zawiera sceny, w których kobiety nie noszą hidżabu, a ludzie piją alkohol i tańczą.

Moje ulubione ciasto miał światową premierę na festiwalu w Berlinie w lutym tego roku. Niestety jego twórcy Maryam Moghaddam i Behtash Sanaeeha nie mogli uczestniczyć osobiście w tym wydarzeniu gdyż już wtedy, od kilku miesięcy nie mieli paszportów, a rząd irański nałożył na nich zakaz opuszczania kraju.

W rozmowie z portalem anothermag.com powiedzieli:

Wszyscy wiedzieliśmy, że nakręcenie tego filmu będzie miało konsekwencje. Już po skończeniu zdjęć, do domu naszego montażysty przyszły służby. Zabrali mu dyski twarde, komputery, wszystko. Obejrzeli film i rozpoczęli przesłuchania. Jednak obawiając się, że tak się stanie, wcześniej wysłaliśmy pliki do Francji. Kiedy chcieliśmy pojechać do Paryża, aby dokończyć postprodukcję, zabrano nam paszporty i wydano zakaz podróży.

mówi Behtash Sanaeeha

Po miesiącach przesłuchań, gnębienia i zastraszania, we wrześniu tego roku w końcu udało im się odzyskać paszporty. Jednak tydzień później gdy reżyserka miała lecieć do Szwecji na premierę filmu, została zatrzymana i zabrano jej ponownie dokumenty. Po tym zdarzeniu Maryam Moghaddam i Behtash Sanaeeha opublikowali list otwarty do irańskiego rządu na swoim Instagramie – znajdziecie go TUTAJ.

To zdarzenie wywołało sprzeciw m.in. władz Szwecji oraz mediów na całym świecie. Minister kultury Szwecji Parisa Liljestrand potępiła na swoim Instagramie działania władz irańskich i nazywając Moje ulubione ciasto "filmem, który przemawia do naszej empatii, naszego humoru, naszego człowieczeństwa – tego rodzaju dzieła są niebezpieczne dla tych u władzy, którzy nie znoszą kwestionowania". Liljestrand dodała: "To również pokazuje, dlaczego zawsze musimy stawać w obronie wolności artystycznej, zarówno tutaj, w kraju, jak i na świecie".

Nie wiadomo jak dalej potoczy się sprawa twórców filmu. W Polsce widzowie będą mogli oglądać Moje ulubione ciasto w kinach już od 8 listopada.

Źrodło: Aurora Films