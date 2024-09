Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Agatha Harkness podbija Disney Plus - bardzo dobra oglądalność nowego serialu Marvela 0

Serial To zawsze Agatha, czyli spin-off hitowej produkcji Marvela WandaVision, zadebiutował na Disney+ 18 września i już w pierwszym tygodniu od premiery osiągnął 9,3 miliona wyświetleń.

Kathryn Hahn - "To zawsze Agatha"

Włodarze platformy streamingowej Disney+ definiują wyświetlenie, jako łączny czas oglądania podzielony przez długość danego epizodu, co oznacza, że łączny czas, jaki widzowie spędzili na oglądaniu pierwszego odcinka serialu To zawsze Agatha, wynosi około 6,5 miliona godzin. Jak to ma się na tle innych produkcji, które zadebiutowały na platformie?

Otwierający odcinek serialowych przygód Agathy Harkness wypadł porównywalnie do innych wielkich premier Disney+. Dla przykładu, Percy Jackson i bogowie olimpijscy zadebiutował w grudniu 2023 roku z wynikiem 13,3 miliona wyświetleń w ciągu sześciu dni, natomiast Gwiezdne wojny: Akolita, zdobył wynik 11,1 miliona wyświetleń w pięć dni w czerwcu 2024 roku. Mimo podobnych wyników, To zawsze Agatha nie zdołała przebić sukcesu Ahsoki, która w sierpniu 2023 roku osiągnęła imponujące 14 milionów wyświetleń w ciągu pięciu dni.

Trudno jednak porównać te liczby w sposób bezpośredni, gdyż Disney nie dostarcza standaryzowanych danych, które mogłyby pozwolić na jednoznaczne porównania między różnymi produkcjami.

W roli tytułowej występuje Kathryn Hahn. Oprócz niej na ekranie możemy zobaczyć także Sasheer Zamatę, Ali Ahn, Marię Dizzia, Paula Adelsteina, Milesa Gutierreza-Rileya, Okwui Okpokwasili, Debrę Jo Rupp, Patti LuPone i Aubrey Plazę.

Pozbawiona mocy Agatha Harkness zostaje wyzwolona spod potężnego czaru przez tajemniczego nastolatka. Jakby tego było mało, chłopak błaga ją, żeby zabrała go w podróż legendarnym Szlakiem Wiedźm – niebezpieczną drogą, której pokonanie pozwala spełnić najskrytsze życzenia. Wspólnie skrzykują krąg czarownic i wyruszają na Szlak.

Źrodło: Variety