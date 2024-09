Nowy hit z uniwersum "Obcego" wkrótce na platformach VOD! 0

Już 15 października fani serii "Obcy" będą mogli obejrzeć Obcy: Romulus na platformach VOD. Produkcja będzie dostępna na Prime Video, Apple TV oraz Google Play, co daje szeroki wybór dla tych, którzy czekali na premierę tego hitu w zaciszu domowym.

Dla kolekcjonerów oraz fanów fizycznych nośników filmowych, Obcy: Romulus będzie dostępny na 4K Ultra HD i Blu-ray już 3 grudnia.

Wydania te zawierać będą bogaty zestaw materiałów dodatkowych, które pozwolą jeszcze głębiej zanurzyć się w świat filmu. Tak więc, co ciekawego czeka na fanów widowiska? Wśród dodatków będzie między innymi "Return to Horror: Crafting Alien: Romulus", w którym będzie można zobaczyć, jak reżyser filmu Fede Alvarez współpracował z legendarnym Ridleyem Scottem, aby stworzyć nowy, pełen napięcia rozdział w uniwersum "Obcego".

Dla kinomanów z pewnością ciekawe powinny być dodatki zatytułowane "Inside the Xenomorph Showdown" oraz "Constructing the World". Ten pierwszy pokaże nam kulisy spektakularnej finałowej sceny w zerowej grawitacji, między innymi z analizą efektów specjalnych, natomiast ten drugi będzie eksploracją ogromnych – i co najważniejsze! – praktycznych scenografii filmu oraz powrót do kultowych elementów z wcześniejszych części, takich jak facehugger czy xenomorph.

Warto pamiętać, że Obcy: Romulus jako produkcja 20th Century Studios w przyszłości trafi na Disney+. Jednak na ten moment nie ma informacji na temat takiej premiery w ofercie platformy. Gdy tylko się to zmieni, oczywiście Was o tym poinformujemy.

Źrodło: mensjournal.com