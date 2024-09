Morten Tyldum na stanowisku reżysera remake'a filmu ''Sznur'' 0

Od jakiegoś czasu po sieci krążą informacje o planowanym remake’u dreszczowca Sznur. Według wieści od Jeffa Sneidera obraz znalazł już reżysera.

kadr z filmu ''Sznur''

Według nowego raportu Sneidera plotki, że David Fincher, Charlize Theron, a nawet Rupert Goold byli związani z projektem, są fałszywe. Sneider wspomniał, że bliskie mu źródła twierdzą, że Morten Tyldum jest faktycznym reżyserem przypisanym do kierowania projektem. Dla Tylduma byłby to pierwszy film od sci-fi Pasażerowie z 2016 roku, w którym zagrali Jennifer Lawrence i Chris Pratt. Później zaangażował się on w prace nad produkcjami odcinkowymi.

Tyldum wyreżyserował również chwalony przez krytyków film z 2014 roku Gra tajemnic, w którym wystąpił Benedict Cumberbatch i który otrzymał osiem nominacji do Oscara, zdobywając nagrodę za najlepszy scenariusz adaptowany.

Sneider nie podał jednak żadnych informacji o obsadzie, więc nie wiadomo, kto, jeśli w ogóle ktoś, został wybrany do roli głównej w projekcie. Raport wspomina, że ​​Davis Entertainment wyprodukuje projekt, a John Davis, Jordan Davis i John Fox dołączą do niego w roli producentów.

Oryginalny film Sznur z 1948 roku inspirowany jest autentyczną historią głośnego morderstwa dokonanego przez dwóch studentów – Nathana Leopolda i Richarda Loeba. Główni bohaterowie to dwaj przyjaciele, którzy dla rozrywki duszą kolegę z uczelni, po czym wydają przyjęcie dla rodziny i znajomych ofiary. Podczas przyjęcia ciało zamknięte jest w kufrze, który służy jako bufet dla gości. Kiedy zabójcy zaczynają dyskusję o "morderstwie doskonałym" ich były nauczyciel zaczyna coś podejrzewać. Zanim skończy się noc, profesor odkrywa jak brutalnie dwaj studenci wprowadzili w życie jego własne teorie.

