Hilary Swank dołącza do obsady 3. sezonu ''Yellowjackets''

Zdobywczyni Oscara Hilary Swank oficjalnie dołączyła do obsady 3. sezonu Yellowjackets w wyczekiwanej kolejnej odsłonie hitowego thrillera survival mystery stacji Showtime.

kadr z serialu ''Alaska Daily''

Dalsze szczegóły dotyczące postaci Swank pozostały owiane tajemnicą, ale oczekuje się, że zagra ona gościnną gwiazdę. Jeśli serial otrzyma kolejne wznowienie, podobno jej postać ma możliwość zostania stałą gwiazdą serialu w sezonie czwartym. Tym samym postać Swank będzie miała prawdopodobnie duże znaczenie dla całej historii.

To pierwszy projekt telewizyjny Swank po ponad roku od anulowania przez ABC krótkotrwałego kryminału Alaska Daily, który był emitowany tylko przez jeden sezon. Niedawno zagrała również w inspirującym dramacie Ordinary Angels z Alanem Ritchsonem.

O czym opowiada ’’Yellowjackets’’?

To epopeja o przetrwaniu, psychologiczny horror i dramat o dojrzewaniu, który opowiada o zespole niezwykle utalentowanych licealistek, piłkarek, które (nie)szczęśliwie przeżyły katastrofę lotniczą głęboko na odległej północy dziczy. Seria stanowi kronikę ich przejścia od skomplikowanego, ale kwitnącego zespołu do dzikich klanów, a jednocześnie śledzi życie, które prawie 25 lat później próbowali poskładać w całość, udowadniając, że przeszłość nigdy tak naprawdę nie jest przeszłością, a to, co zaczęło się na odludziu, jest nieuniknione.

Trzeci sezon Yellowjackets jest już od kilku miesięcy w produkcji. Data jego premiery nie jest jeszcze znana.

Źrodło: Deadline