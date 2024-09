''Bane & Deathstroke'' - DC ogłasza nowy film 0

DC Studios ogłosiło, iż w przygotowaniu jest film poszerzający świat Batmana – '’Bane & Deathstroke'’. W projekt zaangażowany jest scenarzysta biograficznego dramatu Ostateczna operacja – Matthew Orton.

Tom Hardy, kadr z filmu ''Mroczny rycerz powstaje''

Orton napisze scenariusz filmu. Nie jest mu obcy świat Marvela. Pracował przy scenariuszu do serialu Moon Knight i kolejnej części Kapitana Ameryki – Nowy wspaniały świat, która swą premierę będzie mieć w 2025 roku.

Poza zaangażowaniem Ortona, praktycznie nic na razie nie wiadomo o filmie, w tym o obsadzie, reżyserach ani o tym, jak film będzie łączył się z nadrzędnym uniwersum DC, które próbują stworzyć James Gunn i Peter Safran.

Postać Bane’a jest jednym z ostatnich dodatków do listy złoczyńców Batmana, ale szybko stała się jedną z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych. Bane, który zadebiutował pierwotnie w 1993 roku w Batman: Vengeance of Bane #1, pojawił się w wielu filmach aktorskich, w tym w Batman i Robin z 1997 roku i Mroczny rycerz powstaje z 2012 roku, w którym grał go Tom Hardy.

Deathstroke został zaś wprowadzony do świata DC Comics w 1980 roku w The New Teen Titans #2 i jest byłym agentem armii USA, który ma wzmocnione zdolności fizyczne i psychiczne dzięki serum superżołnierza. Postać stała się również ulubienicą fanów na przestrzeni lat i pojawiła się w wielu projektach, w szczególności w animowanym serialu Młodzi Tytani i serialach telewizyjnych Arrow i Titans.

