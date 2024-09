Koniec prac na planie finałowego sezonu ''Outlandera'' 0

Starz ogłosił koniec zdjęć do finałowego, ósmego sezonu hitowego serialu Outlander. W celu uczczenia zakończenia produkcji, stacja do sieci wrzuciła partię zdjęć zza kulis.

Prace na planie finałowego sezonu trwały ponad dziewięć miesięcy. Poniżej zobaczyć możecie aktorów wcielających się w głównych bohaterów produkcji w ich ostatnim dniu na planie.

Ósmy sezon Outlandera mimo iż jest finałowym, nie zakończy tego uniwersum. Obecnie Starz pracuje już nad prequelowym spin-offem serialu noszącym tytuł Outlander: Blood of My Blood. Jego fabuła ukaże nam miłosne historie rodziców Jamiego Frasera i Claire Randall.

W siódmym sezonie rodzina Fraserów stawia czoła konsekwencjom amerykańskiej rewolucji. Ziemia, którą nazywają domem zmienia się, a oni muszą zmienić się wraz z nią. Aby ochronić to co zbudowali muszą stawić czoła niebezpieczeństwom wojny o niepodległość. Jamie, Claire, Brianna i Roger staną przed decyzjami z pozoru niemożliwymi do podjęcia, które mogą zagrozić jedności rodziny.

W serialu występują Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton, Richard Rankin, Maria Doyle Kennedy, Duncan Lacroix, David Berry, César Domboy, Lauren Lyle i Colin McFarlane. Fabuła obrazu opiera się na bestsellerowej serii powieści Diany Gabaldon.

Źrodło: Instagram