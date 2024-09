Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Dzisiaj przypada 100. rocznica urodzin Marcello Mastroianniego 0

Sto lat temu, 28 września 1924 roku, urodził się Marcello Mastroianni jeden z najwybitniejszych aktorów XX wieku, gwiazda filmów Federico Felliniego. Z tej okazji do polskich kin trafił Marcello Mio, produkcja, która z humorem i nostalgią powraca do życia i kariery Mastroianniego, poprzez postać graną przez córkę aktora Chiarę.

Marcello Mastroianni -

Znany ze swojego nieodpartego uroku i niezrównanych umiejętności aktorskich, Marcello Mastroianni urzekł publiczność na całym świecie swoimi występami, pozostawiając niezatarty ślad w historii kina. Teraz do jego ikonicznych ról powraca w nowym filmie Marcello Mio Chiara Mastroianni, która zmienia się w Marcello poprzez stylizacje z kultowych produkcji ojca – Słodkie życie oraz Osiem i pół. Mówi płynnie po włosku, spędza czas ze swoją matką Catherine Deneuve, wraca też do Rzymu, by eksplorować prawdę o sobie jako kobiecie i aktorce, swoim ojcu i wyjątkowej magii, jaką roztaczają jego filmy.

Przez całe życie słyszałam, że wyglądam jak mój ojciec. Dlatego zaintrygowało mnie, że mogę to podobieństwo wykorzystać na ekranie. To nie jest jednak film demaskatorski ani rozliczeniowy. Raczej igraszka, w której bawimy się naszymi wizerunkami, wchodzimy w dialog z wyobrażeniami widzów.

mówi Chiara Mastroianni

Marcello Mastroianni (1924-1996) zyskał międzynarodową sławę dzięki współpracy z legendarnym włoskim reżyserem Federico Fellinim. Ich twórcze partnerstwo, które rozpoczęło się od filmu Słodkie życie w 1960 roku, zaowocowało serią filmowych perełek, które zgłębiały ludzką egzystencję. Rola Mastroianniego jako rozczarowanego życiem dziennikarza Marcello Rubiniego stała się ikonicznym symbolem egzystencjalnego niepokoju panującego w powojennych Włoszech. Sukces filmu nie tylko uczynił z niego globalną gwiazdę, ale także ugruntował jego status jako emblematycznej postaci włoskiej Nowej Fali. W trakcie kariery Mastroianni pokazał swoją niezwykłą wszechstronność, z powodzeniem grając zarówno dramatach jak i komediach. Poza Fellinim, współpracował z tak cenionymi reżyserami jak Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni czy Vittorio De Sica. Osiem i pół, Białe noce, Ginger i Fred, Noc, Kochankowie, Rozwód po włosku, Wielkie żarcie, Casanova '70 to tylko kilka z tytułów, które zapisały się w historii światowego kina.

Na ekranie występował z takimi gwiazdami jak Catherine Deneuve, Sophia Loren, Giulietta Masina czy Faye Dunaway. Aktor został także doceniony poprzez prestiżowe wyróżnienia wśród nich między innymi: dwie Złote Palmy w Cannes, trzy Złote Lwy na Festiwalu w Wenecji (w tym za całokształt twórczości) i dwie brytyjskie nagrody BAFTA. Został także trzykrotnie nominowany do Oscara. Mimo upływu lat jego filmy nadal inspirują widzów i twórców, niwelując różnice pokoleniowe i przekraczając granice kulturowe.

Źrodło: Galapagos Films