Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Kto pierwszy zrealizuje remake "Sznura" Hitchcocka? Morten Tyldum czy David Fincher? 0

Nowa wersja ma ambicje zreinterpretować oryginalną historię w bardziej współczesnym kontekście, choć fabuła prawdopodobnie pozostanie wierna korzeniom. W filmie Alfreda Hitchcocka dwaj studenci, zainspirowani teoriami Nietzschego o nadludziach, dokonują morderstwa, aby udowodnić swoją wyższość. Akcja filmu rozgrywa się praktycznie w czasie rzeczywistym, a sam film zrealizowany jest tak, by wyglądał na nakręcony jednym, długim ujęciem. Hitchcock zrewolucjonizował wówczas kinematografię, tworząc jedno z najbardziej napiętych i psychologicznie angażujących dzieł w historii. W oryginale z 1948 roku wystąpili James Stewart, John Dall i Farley Granger.

Warto odnotować, że remake tego filmu znajduje się także w orobicie zainteresowań Davida Finchera, który ma na tapecie aż cztery projekty, które rozwija w ramach współpracy z Netflixem. Uznany twórca nie podjął jednak jeszcze decyzji, którym się zajmie.

Wracając jednak do projektu Tylduma to powstaje on przy wsparciu Davis Entertainment, a producentem będzie John Davis. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy Tyldum skorzysta z wcześniejszego scenariusza autorstwa Stevena Knighta, który pierwotnie napisał wersję pod kątem współpracy z Fincherem.

Którego reżysera wolelibyście na stołku dowodzącego tym remake’em?

Źrodło: worldofreel.com