Paul Feig obwinia Trumpa za porażkę "Ghostbusters" z 2016 roku 0

Mimo że od premiery Ghostbusters. Pogromcy duchów minęło już osiem lat, Feig nadal nie potrafi pogodzić się z porażką swojego filmu, który nie tylko nie przypadł do gustu widzom, ale i przyniósł Sony stratę rzędu 70 milionów dolarów. Reżyser po raz kolejny wskazuje na polityczne tło, jako główny powód niepowodzenia produkcji, tym razem obwiniając… zwolenników Donalda Trumpa.

"Ghostbusters"

W wywiadzie dla "The Guardian" Paul Feig wrócił do wydarzeń z 2016 roku, kiedy to jego film wzbudził skrajne emocje wśród widzów, a internet zalała fala krytyki. Reżyser wyraził przekonanie, że za niepowodzenie Ghostbusters. Pogromcy duchów odpowiadają przede wszystkim polityczne napięcia tamtego okresu, związane z kampanią prezydencką Hillary Clinton oraz wrogością części społeczeństwa wobec inicjatyw na rzecz równości płci.

Klimat polityczny w tamtym czasie był naprawdę dziwny, z Hillary Clinton startującą w wyborach. Wiele osób szukało konfliktu. Kiedy sprawdzałem, kto mnie krytykuje na Twitterze, okazało się, że większość to zwolennicy Trumpa. A potem sam Trump się w to włączył, krytykując nas za to, że robimy "Pogromców duchów" z samymi kobietami.

stwierdził Feig

Feig miał na celu stworzenie feministycznej wersji klasyka z 1984 roku, z pełną obsadą żeńską w głównych rolach, co od początku wzbudzało emocje. Jednak problemem nie była sama płeć głównych bohaterek, lecz scenariusz, który, zdaniem wielu krytyków, był po prostu słaby. Film otrzymał zaledwie 52 punkty na Metacritic, co świadczy o jego przeciętnym odbiorze również wśród recenzentów.

Ostatecznie, choć obsada filmu – z Kristen Wiig, Kate McKinnon, Melissą McCarthy i Leslie Jones – była dobrze dobrana, to historia nie sprostała oczekiwaniom fanów, o czym zresztą powiedział Ernie Hudson, aktor znany z oryginalnej trylogii. Wyznał w jednym z wywiadów, że film Paula Feiga nie spełnił oczekiwań fanów – To nie było to, czego ludzie się spodziewali.

