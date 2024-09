Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Czy "Wicked", czyli nowy musical od Johna M. Chu może walczyć o Oscara? 0

Premiera nadchodzącego musicalu Wicked w reżyserii Jona M. Chu wywołuje coraz większe emocje. Choć szanse filmu na walkę o Oscary wydają się być niepewne, niektórzy przewidują, że produkcja może stać się poważnym kandydatem do nagrody dla Najlepszego Filmu.

Na ten moment na portalu Gold Derby Wicked znajduje się na 17. miejscu w rankingu najlepszych filmów 2024 roku, co wywołuje mieszane reakcje zarówno wśród krytyków, jak i widzów.

Wicked na ten moment wygląda na monumentalny projekt, który już na starcie przykuwa uwagę zarówno rozmiarem produkcji, jak i ambicjami twórców. Film, którego budżet wynosi aż 150 milionów dolarów, ma trwać 2 godziny i 40 minut! A to przecież dopiero pierwsza część. Wicked: Part Two, czyli kontynuacja tej opowieści ma trafić do kin w listopadzie 2025 roku.

Universal Pictures, który odpowiada za dystrybucję, w materiałach promocyjnych sprytnie ukrywał fakt, że Wicked będzie pełnometrażowym musicalem. Dopiero zwiastun i doniesienia z Fandango ujawniają, że fani muzyki i Broadwayu mogą spodziewać się filmowego widowiska muzycznego z prawdziwego zdarzenia. Film Jona M. Chu to ekranizacja jednego z najbardziej uwielbianych broadwaryowskich musicali, napisanego przez Stephena Schwartza i Winnie Holzman. Musical jest luźno oparty na świecie wykreowanym przez L. Franka Bauma w "Czarnoksiężniku z Krainy Oz" i przedstawia historię z zupełnie innej perspektywy. Skupia się na relacjach między Elphabą (Złą Czarownicą z Zachodu) a Glindą (Dobrą Czarownicą z Północy), odkrywając ich przeszłość i losy, które doprowadziły je do znanych wydarzeń z "Czarnoksiężnika".

W rolach głównych wystąpią Cynthia Erivo jako Elphaba i Ariana Grande jako Glinda. Towarzyszyć im będą między innymi Jonathan Bailey, Ethan Slater, Jeff Goldblum oraz Michelle Yeoh. Premiera Wicked zaplanowana jest na 22 listopada 2024 roku.

Źrodło: worldofreel.com