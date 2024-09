W wywiadzie dla Apple Music, Lady Gaga wyjaśniła, jak postać Harley Quinn stała się źródłem inspiracji dla jej najnowszego projektu muzycznego.

Pomysł na podwójne tożsamości zawsze był obecny w mojej twórczości. Zawsze tworzyłam postacie w mojej muzyce, ale kiedy stworzyłam Lee do filmu "Joker", to miała ona na mnie naprawdę głęboki wpływ. Ten film ma w sobie tyle muzyki, muzyki, którą kocham, i to pozwoliło mi odkryć postać przez historię, przez muzykę, którą tworzyliśmy na żywo każdego dnia, jak i przez taniec, kostiumy oraz makijaż. To była głęboka artystyczna podróż z tą postacią, która nie chciała mnie opuścić. Podjęął decyzję, że chce cały album inspirowany tą postacią. powiedziała artystka

Lady Gaga dodaje, że każdy tworzony przez nią album jest częścią jej osobistej podróży artystycznej. "Harlequin" ma być czymś więcej niż tylko zbiorem utworów inspirowanych jej rolą w filmie.