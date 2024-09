Przypomnijmy, że że Rupert Everett wystąpił w poprzedniej historycznej produkcji Ridleya Scotta, czyli Napoleonie, gdzie sportretował postać Księcia Wellingtona. W rozmowie z "The Times of London" opowiedział o nie udanej, jak się później okazało, próbie otrzymania angażu w Gladiatorze II.

Zadzwoniłem do Ridleya i powiedziałem: "Proszę, Ridley, mogę być w nowym Gladiatorze?", na co odpowiedział: "Ok, zobaczę, co da się zrobić". Niestety nic z tego nie wyszło.

opowiedział aktor