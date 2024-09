Albert Serra triumfuje w San Sebastián! Złota Muszla dla "Afternoons Of Solitude" 0

72. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w San Sebastián dobiegł końca. Wielkim triumfatorem imprezy oraz zdobywcą Złotej Muszli okazał się być Albert Serra, który wyreżyserował film dokumentalny o corridzie – Afternoons Of Solitude (org. Tardes de soledad).

"Afternoons Of Solitude"

Festiwal Filmowy w San Sebastián to jedna z najważniejszych europejskich imprez tego typu, dlatego też nikogo nie powinien dziwić fakt, że przyciągnął on uwagę międzynarodowych krytyków oraz kinomanów. Tak, jak wspomniałem na wstępie Afternoons Of Solitude otrzymał nagrodę główną, natomiast Srebrna Muszla dla najlepszego reżysera została przyznana ex aequo dwóm debiutantom. Laura Carreira za film On Falling, a także Pedro Martín-Calero za horror The Wailing (org. El llanto).

Specjalną Nagrodę Jury zdobył film The Last Showgirl w reżyserii Gii Coppoli, w którym w główną rolę gra legendarna Pamela Anderson. Gwiazda Słonecznego patrolu wciela się w postać doświadczonej tancerki z Las Vegas, która musi zaplanować swoją przyszłość, gdy jej show zostaje niespodziewanie zamknięte po 30 latach.

Patricia López Arnaiz otrzymała natomiat Srebrną Muszlę za rolę pierwszoplanową dzięki występowi w dramacie Glimmers (org. Los destellos). W kategorii najlepszej roli drugoplanowej triumfował Pierre Lottin za rolę w filmie When Fall Is Coming (org. Quand vient l’automne). Jest to nowa propozycja od François Ozona, którego film zdobył także wyróżnienie za najlepszy scenariusz.

Nagroda publiczności powędrowała do filmu Fanfary, a za najlepszy film europejski uznano niemiecko-francusko-irańską koprodukcję Nasienie świętej figi. W konkursie dla młodych reżyserów zwyciężył Piet Baumgartner za Bagger Drama.

Źrodło: screendaily.com