David Corenswet opowiedział o swojej przemianie fizycznej do roli Supermana 0

W połowie ubiegłego roku ogłoszono, że David Corenswet zostanie nowym Supermanem. Od tamtego czasu aktor przeszedł niesamowitą metamorfozę fizyczną, aby wcielić się w Człowieka ze stali. Aktor w jednym w wywiadów podzielił się drogą, którą musiał przejść.

David Corenswet w jednym z podcastów "Manly Things (Sort Of)" opowiedział, jak intensywne było przygotowanie do roli Supermana. Gdy zaczynaliśmy zdjęcia nie ważyłem 108 kilogramów, a to była w pewnynm momencie moja maksymalna waga. Nie mieściłem się w żadne spodnie. – żartował gwiazdor, dodając również, że jego ciało nie było przyzwyczajone do takiego obciążenia, przez co początkowo nie czuł się z tym dobrze.

Odtwórca roli Ostatniego Syna Kryptonu dodał również, że dopiero, kiedy zaczął nosić na sobie bardzo dużą rozmiarówkę, zdał sobie sprawę, że osiągnął swój wagowy szczyt. Wspomina jedno z czytań scenariusza, kiedy to miał na sobie bluzę w rozmiarze XXL i był to moment, kiedy był na maksymalnej masie. Przed rozpoczęciem zdjęć do filmu Superman, rozpoczął ścinanie wagi, aby finalnie zejść do 103 kilogramów.

David Corenswet, aby osiągnąć idealną formę oraz sylwetkę pracował z trenerem personalnym – Paolo Mascittim, który swoją drogą dbał o fizyczny aspekt całej obsady widowiska. Zresztą na swoim Instagramie podzielił się zdjęciem aktora po treningu:

Z pewnością film Jamesa Gunna jest jedną z najgłośniejszym premiery przyszłego roku. Czy, i jak David Corenswet poradzi sobie z rolą Człowieka ze stali dowiemy się 11 lipca 2025 roku, bo właśnie wtedy Superman zawita na ekrany kin.

Źrodło: Variety