Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Saoirse Ronan dołącza do "Narnii" Grety Gerwig 0

Saoirse Ronan, którą już niedługo będziemy mieli przyjemność oglądać w filmie Blitz Steve'a McQueena prawdopodobnie znowu połączy siły z reżyserką Gretą Gerwig. Według najnowszych doniesień, Ronan ma pojawić się w nadchodzącym projekcie "Narnia".

Saoirse Ronan - "Lady Bird"

Saoirse Ronan ma rzekomo wcielić się w jakąś rolę drugoplanową, która na razie nie została konrektnie sprecyzowana. Ponowny angaż przy projekcie Grety Gerwig oznacze, że ten duet będzie ze sobą współpracował po raz trzeci. Wcześniej obie panie miały okazję wspólnie tworzyć Lady Bird oraz Małe kobietki.

Jeśli chodzi o "Narnię" to jest to projekt Netflixa, który ma objąć adaptację przynajmniej dwóch filmów na podstawie "Opowieści z Narnii". Pierwotne plany były takie, że zdjęcia mają wystartować jeszcze tej jesieni, jednak według najnowszych raportów, produkcja może zostać opóźniona do 2025 roku. Najsłynniejsza część serii, czyli "Lew, Czarownica i stara szafa" ma być głównym punktem zaczepienia, jeśli chodzo o pierwsze ekranizacje, a dodajmy, że Scott Stuber, jeden z kluczowych przedstawicieli platformy zdradził, iż planują wykorzystać cały siedmiotomowy cykl C.S. Lewisa.

Netflix przejął prawa do adaptacji "Opowieści z Narnii" w 2018 roku, co było początkiem przygotowań do realizacji serii filmów i seriali osadzonych w tym świecie.

Źrodło: darkhorizons.com