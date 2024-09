Odszedł Kris Kristofferson – ikona muzyki country i kina. Miał 88 lat 0

Kris Kristofferson legendarny muzyk country oraz aktor zmarł w wieku 88 lat. O jego śmierci poinformowała rodzina.

Kris Kristofferson - "Deadfall. W potrzasku"

Kris Kristofferson odszedł spokojnie w swoim domu na Maui, na Hawajach.

Jesteśmy niezwykle wdzięczni za czas spędzony z nim. Dziękujemy wszystkim za miłość, którą go obdarzaliście przez te lata. Kiedy zobaczycie tęczę, to musicie wiedzieć, że to Kris uśmiecha się do nas z góry.

czytamy w oświadczeniu rodziny zmarłego artysty

Kris Kristofferson błyszczał na scenie muzycznej oraz przed kamerami filmowymi. Pomimo tego, że jego droga do sławy nie zawsze była usłana różami, to jego piosenki stały się nieśmiertelnymi hitami w świecie muzyki country. Zyskał sławę jako znakomity tekściarz, a jego utwory śpiewali Janis Joplin, Waylon Jennings czy Johnny Cash.

Oczywiście Kristofferson był rownież świetnym aktorem – zagrał w Narodziny gwiazdy u boku Barbry Streisand, za co zresztą został wyróżniony Złotym Globem. Innymi kultowymi tytułami, w którym mogliśmy go oglądać były filmy Sama Peckinpaha – Pat Garrett i Billy Kid, Konwój oraz Dajcie mi głowę Alfredo Garcii.

W 1985 roku otrzymał nominację do Oscara w kategorii "Najlepszy oryginalny dobór piosenek" do filmu Tekściarz. Poza tym widzieliśmy go w takich filmach, jak Blade – Wieczny łowca, Payback, D-Tox czy Obłęd.

