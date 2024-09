Na popularnych agregatorach opinii głośne Megalopolis uzyskało zaledwie 51% pozytywnych recenzji, to świadczy o tym, że produkcja dzieli widzów oraz krytyków. Warto także zauważyć, że film Coppoli otrzymał na CinemaScore niesamowici niską ocenę D+. Z drugiej strony podobne reakcje miały miejsce przy okazji premiery dzisiejszych klasyków, takich jak Lewy sercowy, Dziedzictwo. Hereditary czy Alexander.

Francis Ford Coppola nie byłby sobą, gdyby nie skomentował tej sytuacji, co uczynił za pośrednictwem magazynu Forbes. Reżyser porównał ową sytuację do premiery Czasu Apokalipsy, czyli ikonicznego w historii kina wojennego eposu, które pierwotnie było zjechane przez krytykę:

Prawda jest taka, że doświadczenie związane z "Megalopolis" przypomina mi to, co działo się, gdy zrealizowałem "Czas Apokalipsy". Ludzie oglądali film i pytali: "Co to, do diabła, jest?". Była to mieszanka ambiwalencji i zmieszania, ponieważ wyraźnie był to film stworzony bez żadnych reguł. Ludzie nie spodziewają się zobaczyć czegoś, co zostało stworzone bez reguł. Z filmami jednak jest inaczej – są one także pewnym rodzajem doświadczenia. Z "Czasem Apokalipsy" było tak: "Muszę to zobaczyć jeszcze raz". Ludzie wracali, ponieważ film nie był nudny, był nieprzewidywalny. 40 lat później, wciąż go oglądają.