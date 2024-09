"To zawsze Agatha" to najtańszy serial Marvel Studios na Disney+ 0

Według raportu The Hollywood Reporter, To zawsze Agatha jest najtańszą produkcją telewizyjną Marvel Studios na Disney+, co pokazuje, że studio zaczyna zmieniać swoją strategię budżetową. Wcześniej koszty sięgające średnio 140-150 milionów dolarów na sześć odcinków były czymś zupełnie normalnym.

"To zawsze Agatha"

Chociaż w raporcie przygotowanym przez The Hollywood Reporter nie pada konkretna kwota, to mówi się, że budżet na dziewięcioodcinkowy sezon był "znacząco niższy" w porównaniu z innymi serialami Marvela. Wcześniej Marvel wydawał ogromne pieniądze na seriale, co nie zawsze tak naprawdę szło w parze z jakością, chociażby efektów specjalnych, do których od dawna fani mają sporo zastrzeżeń. Teraz pomimo nowej strategii oszczędzania, To zawsze Agatha udowadnia, że można zrobić serial, który zainteresuje widzów.

Seria To zawsze Agatha uzyskała 9,3 mln wyświetleń w ciągu pierwszego tygodnia od premiery, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Po pierwsze produkcja nie posiada w swojej obsadzie wielkich hollywoodzkich gwiazd, a po drugie postać tytułowa nie ma aż tak długiej historii w MCU, aby wyrobić sobie znacząco markę. A jednak początek serialu jest bardzo obiecujący.

Dla porównania Echo, które do tej pory uważane było za najtańszy serial Marvel Studios – 40 mln dolarów za pięć odcinków – prawdopodobnie straci tę pozycję. To zawsze Agatha będzie miał więcej odcinków, przez co średnia na odcinek będzie niższa i wyniesie mniej niż 8 mln.

Po drugiej stronie rzeki są seriale konkurencji – na przykład Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy (koszt wynosił 58 mln dolarów za odcinek) czy Cytadela (50 mln dolarów).

Źrodło: The Hollywood Reporter