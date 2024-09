Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Guillermo del Toro zakończył zdjęcia do nowej adaptacji "Frankensteina" 0

Guillermo del Toro ogłosił na swoich mediach społecznościowych, że zdjęcia do nowej adaptacji Frankensteina zostały zakończone. Filmowiec zrobił to za pomocą lakonicznego wpisu na X.

Dotychczasowe materiały, które trafiły do sieci sugerują, że akcja filmu Frankenstein będzie osadzona w epoce zbliżonej do tej w powieści Mary Shelley. Niestety na razie nie wiadomo, jak wiernie Guillermo del Toro trzyma się oryginału.

Na ten moment tajemnicą pozostaje także data premiery filmu – ma on jednak trafić do kin w 2025 roku. Warto również przypomnieć, że w przyszłym roku na ekranie pojawi się także The Bride w reżyserii Maggie Gyllenhaal z Christianem Bale'em w roli potwora i Jessie Buckley jako narzeczoną Frankensteina.

W filmie Frankenstein wystąpią Oscar Isaac w roli Dr. Victora Frankensteina, Jacob Elordi jako potwór, a Christoph Waltz jako Dr. Pretorius. Dodatkowo, w obsadzie znalazło się miejsce dla takich aktorów i aktorek, jak Mia Goth, Felix Kammerer, David Bradley i Lars Mikkelsen.

Źrodło: Twitter