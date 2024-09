"Ballerina" - popularna teoria o uniwersum "Johna Wicka" obalona 0

Spin-off kultowej serii, który w tym tygodniu zadebiutował z pierwszym zwiastunem, czyli Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka z Aną de Armas w roli głównej, zapowiada się na bardziej niezależny film, niż wielu fanów mogło się spodziewać. Co więcej, pewna popularna teoria została obalona!

Pomimo tego, że postać Eve grana przez de Armas nie pojawiła się wcześniej w serii "John Wick", to jej powiązania z trzecim filmem cyklu, czyli Parabellum, na pewno będą interesujące. W zwiastunie, który poniżej Wam przypominamy, widzimy, że nasza bohaterka jest baletnicą-zabójczynią, co nawiązuje do postaci zaprezentowanych w trzeciej części przygód Wicka. Zapowiedź rozwiewa teorię, że Eve, to ta sama baletnica, którą widzieliśmy wcześniej w tym filmie. Pomimo tego, że mają podobne cechy, różnice w wyglądzie, tatuażach i stylu jasno wskazują, że to zupełnie inna postać.

Z pewnością widowisko Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka rozwinie wątki związane z Ruska Roma, ale także zaoferuje nam nową perspektywę na wydarzenia z Parabellum. Co prawda Eve nie pojawia się bezpośrednio w tym filmie, to jej wątek ma być spleciony z wydarzeniami z tej odsłony cyklu – zresztą akcja ma miejsce równocześnie z wydarzeniami z Johna Wicka 3.

Czy w ten sposób dostaniemy zupełnie nowe spojrzenie na niektóre sceny i postaci? Z pewnością zapowiada się to niezwykle interesująco dla wszystkich fanów uniwersum Wicka. Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka w kinach 6 czerwca 2025 roku.

Oto oficjalny opis filmu zaprezentowany przez polskiego dystrybutora:

Osierocona przez porywacza, który zabił jej ojca i uprowadził młodszą siostrę, 7-letnia Eve trafia do rodziny zastępczej. Przepełniona gniewem i żądzą zemsty zwraca na siebie uwagę tajemniczej organizacji Ruska Roma, która przygarnia ją i doskonali w sztuce tańca i zabijania. Jako dorosła kobieta, profesjonalna zabójczyni o nieprzeciętnych umiejętnościach i niedopartym uroku, Eve łamie zasady swojej organizacji, by ruszyć na poszukiwania zabójcy ojca. Z Nowego Jorku krwawy trop prowadzi ją do małego alpejskiego miasteczka. Tu odkrywa kim tak naprawdę jest i dlaczego zniszczono jej rodzinę. A to dopiero początek jej drogi.

