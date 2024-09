''Potwór z Czarnej Laguny'' - wybrano scenarzystę remake'a 0

O planowanym remake’u Potwora z Czarnej Laguny słuchy chodzą od lat, teraz jednak projekt w końcu wydaje się wyjść na właściwe tory. Najpierw znaleziono osobę odpowiedzialną za produkcję, a teraz za scenariusz.

kadr z filmu ''Potwór z Czarnej Laguny''

Stanowisko scenarzysty remake’a klasycznego filmu o potworach Universal Pictures napisze Sean Tretta. Pracował on nad scenariuszem serialu 12 małp oraz nad pełnometrażowym horrorem W pogoni za złem.

Producentem wykonawczym projektu jest zaś James Wan, człowiek nazywany współczesnym mistrzem horroru. Chce on objąć także reżyserskie stanowisko. W sprawie tego angażu prowadzone są obecnie rozmowy.

Remake jak mówi Wan ma być ugruntowaną, zmodernizowaną opowieścią, która skłania się ku instynktownemu horrorowi, jednocześnie oddając szacunek oryginalnemu klasykowi.

O czym opowiada oryginał z 1954 roku:

Grupa archeologów, odnajduje nieznany szkielet, gdzieś w małej lagunie, w dorzeczu amazonki. Zostają oni jednak, zaatakowani przez żywy okaz tego samego gatunku. Jakiś czas później przypływają w to miejsce inni członkowie ekspedycji. Odkrywszy co się stało próbują wrócić do domu ale wyjście z laguny zostało zablokowane. Przy próbie usunięcia zapory okazuje się, że jakaś tajemnicza humanoidalna istota nie pozwoli im odpłynąć. Aby się uwolnić muszą niestety z nią walczyć.

Źrodło: Deadline