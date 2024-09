Helios zaprasza na Mini Maraton Jokera! 0

Nocne Maratony Filmowe to nie tylko okazja do "nieprzespanej" nocy i sale kinowe oddane do dyspozycji "nocnych marków". To przede wszystkim doskonały moment na przeżycie kilku godzin w niepowtarzalnym klimacie, jaki stworzyć potrafią filmy grane jeden za drugim.

Przyjdź do kina Helios! Oferuje doskonały wybór tytułów, magię srebrnego ekranu, mroczną salę kinową, a czasem krzyk, gdy wyświetlany jest horror i śmiech, kiedy komedia. Nie słychać tylko chrapania.

W piątek 4 października o godzinie 21.30, we wszystkich kinach Helios, zapraszamy Was na filmową ucztę!

To historia jednego z cieszących się najgorszą sławą superprzestępców uniwersum DC — Jokera. Przedstawiony przez Todda Phillipsa obraz kultowego czarnego charakteru, Arthura Flecka (Phoenix), człowieka zepchniętego na margines, to nie tylko kontrowersyjne studium postaci, ale także opowieść ku przestrodze w szerszym kontekście. Joker to już teraz film-symbol, wywracający do góry nogami budowany przez pół wieku porządek, odważny, kontrowersyjny, niebezpieczny. Po krótkiej przerwie premierowy pokaz filmu Joker: Folie a Deux, po którym spodziewamy się jeszcze więcej…

Start: 04.10.2024 godz. 21:30

Meta: 05.10.2024 około godz. 02:10

Jesteśmy przekonani, że taka mieszanka emocji jeszcze długo po powrocie do domu nie pozwoli Wam zasnąć. Czy jesteście na to gotowi?

Źrodło: Helios