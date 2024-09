"Wspomnienia płonącego ciała" - zdobywca Nagrody Publiczności ostatniego Berlinale już w październiku trafi do polskich kin 0

"Ten film jest intymną rozmową, której nigdy nie odbyłam ze swoją babcią" – mówi reżyserka Antonella Sudasassi Furniss. Nagrodzona na festiwalu w Berlinie produkcja nawiązuje do debiutanckiego Przebudzenia, w którym Kostarykanka również badała ograniczenia, jakie przez lata nie pozwalały kobietom, zwłaszcza w krajach latynoskich, na jasne wyrażanie swoich najgłębszych nadziei i pragnień. Wspomnienia płonącego ciała już w październiku w polskich kinach.

Dorastając w czasach, gdy seksualność była tematem tabu, 68-letnia Ana, 69-letnia Patricia i 71-letnia Mayela rozwinęły swoje postrzeganie tego, co oznacza bycie kobietą, wyłącznie w oparciu o niewypowiedziane zasady i ukryte oczekiwania. Wreszcie, po latach milczenia, zdobyły się na odwagę i postanowiły otwarcie o tym opowiedzieć.

Wspomnienia, sekrety oraz tęsknoty trójki bohaterek korespondują ze sobą i przeplatają się tu w poetycki, poruszający sposób. Niełatwe, pełne wewnętrznego gniewu oraz długo tłumionej frustracji historie wypełniają ciało innej kobiety z tego pokolenia, która odgrywa role z życia każdej z nich i w ten sposób łączy ich losy.

Reżyserka filmu Wspomnienia płonącego ciała Antonella Sudasassi Furniss urodziła się w 1986 roku w Kostaryce. Jest nie tylko reżyserką ale też scenarzystką oraz producentką filmową. Zaczynała od krótkich form, ale prawdziwym przełomem okazał się pełnometrażowy debiut z 2019 roku – Przebudzenie.

Film premierowo pokazywany był w sekcji Forum podczas Berlinale, by następnie trafić na kilkadziesiąt międzynarodowych festiwali, a także zostać kostarykańskim kandydatem do Oscara. To także pierwsza produkcja z Ameryki Środkowej nominowana do nagrody Goya. Wspomnienia płonącego ciała jest drugim pełnometrażowym filmem niespełna czterdziestoletniej reżyserki. Pokazywany na tegorocznym festiwalu w Berlinie w sekcji Panorama, został wyróżniony Nagrodą Publiczności.

Polscy widzowie będą mogli zobaczyć film w kinach już od 25 października.

Źrodło: Aurora Films