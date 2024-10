Liam Hemsworth zdradza szczegóły związane z pracą na planie "Wiedźmina" 0

Od kilkunastu miesięcy wiemy, że Liam Hemsworth będzie wcielał się w postać Geralta z Rivii w nowym sezonie Wiedźmina. Aktor zastąpił w tej roli Henry'ego Cavilla i w końcu zdecydował się zabrać głos w związku z pracą przy hitowej serii Netflixa.

Liam Hemsworth wziął udział w programie "LIVE with Kelly and Mark", gdzie opowiedział co nieco na temat pracy na planie Wiedźmina, zdradzając, że zdjęcia do czwartego sezonu rozpoczęły się w kwietniu tego roku. Aktor opowiedział o zmiennych warunkach pogodowych panujących na walijskim planie – raz było to słońce, a raz wiatry przypominające tornado.

Ciekawy jest fakt, że Hemsworth przed przyjęciem roli Geralta z Rivii nie oglądał serialu ani nie czytał książek z tego uniwersum. To co jednak sprawiło, że bardzo mocno chciał dołączyć do obsady i zagrać ikonicznego bohatera, była jego miłość do gry "Wiedźmin 3".

Nie oglądałem serialu. Nie czytałem książek. Ale grałem w grę z dziesięć lat temu czy coś w okolicach tego. I do dziś uważam ją za jedną z najlepszych gier wszechczasów. Netflix zgłosił się do mnie prawie dwa lata temu i powiedział, że chcą, żebym po prostu wszedł w tę rolę i przejął postać. Byłem naprawdę podekscytowany możliwością zagrania tej postaci, bo byłem fanem gry. Ale powiedziałem, że najpierw chcę obejrzeć serial, przeczytać książki i naprawdę się w to zagłębić.

mówił gwiazdor

W przeszłości przerwa pomiędzy zakończonymi zdjęciami, a premierą nowego sezonu trwała około 8-9 miesięcy. Można więc bezpiecznie założyć, że premiera 4. serii nastąpi pod koniec lata lub na początku jesieni w 2025. Czy czekacie na nowe odcinki Wiedźmina?

Źrodło: darkhorizons.com