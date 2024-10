Lato w Adamczysze – pierwsze zdjęcia z planu drugiego sezonu "1670" 0

Jak minęło lato mieszkańcom Adamczychy? Netflix publikuje pierwsze zdjęcia z planu drugiego sezonu 1670 i zdradza, jak będzie malować się obraz najsłynniejszej XVII-wiecznej wsi w historii Polski w kolejnym rozdziale losów Adamczewskich. Produkcja zakończyła prace na terenie Kolbuszowej i tym samym minęła półmetek realizacji zdjęć do drugiego sezonu!

Netflix podzielił się pierwszymi zdjęciami z wyczekiwanego drugiego sezonu 1670 – produkcji, którą pokochali fani z całej Polski. Widzimy, że znany z pierwszej odsłony serii obraz surowej, pełnej błota i szarości wsi ulega zmianie. Adamczycha skąpana jest teraz w słońcu, a pola złocą się tym, co zaczyna się na "ż" i rządzi krajem. Wygląda na to, że odkąd Andrzej stracił swój majątek, a wieś znalazła się w całości w posiadaniu Jana Pawła, do Adamczychy zawitało lato. Przypadek?

Akcja drugiego sezonu dzieje się latem i jest kontynuacją historii, którą śledziliśmy w pierwszej części, więc wciąż jesteśmy w 1670 roku. Wszyscy pracujący nad serialem poczuliśmy, że ludzie pokochali kierunek, w którym idziemy, więc możemy pójść jeszcze dalej i śmielej. Czujemy przestrzeń, żeby jeszcze zaskoczyć, żeby zrobić nowy sezon jeszcze bardziej epicko, wzruszająco, śmiesznie, jeszcze bardziej "1670"

mówi Maciej Buchwald, reżyser serialu

Mam wrażenie, że o ile w pierwszym sezonie dopiero zarysowaliśmy ten świat, w drugim znacząco go rozszerzamy i myślę, że to będzie widoczne. Oczywiście Adamczycha i jej główni bohaterowie grają nadal najważniejszą rolę, ale jesteśmy też w nowych miejscach, jest znacznie więcej akcji i pojawiają się też nowe postacie.

zdradza pomysłodawca i autor scenariusza, Jakub Rużyłło

Inspiracje malarstwem zimowym zastąpiliśmy letnim – należy więc patrzeć w kierunku Vermeera, Turnera czy Matejki. Mamy jeszcze wiele nowych pomysłów, chcemy rozwijać ten świat i stawiać sobie nadal nowe wyzwania, ale wewnątrz tej formy, którą już stworzyliśmy i którą pokochali widzowie.

mówi Nils Crone odpowiedzialny za zdjęcia do serialu

Bogaty w absurdalny humor i oryginalne środki wyrazu świat 1670 podbił serca widzów. Jego elementy na stałe weszły do języka kultury, do którego sięgają zarówno fani serialu, jak i marki czy instytucje. "Efekt Netflixa" dosięgnął również Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – to tu odnaleźć można część serialowego świata, który ściąga największych fanów serialu z całej Polski.

Cieszymy się, że słynna na całą Polskę Adamczycha z serialu "1670" Netflixa przyciąga nowych odwiedzających do naszego Muzeum w Kolbuszowej. Takie obiekty jak Karczma u Żyda, kuźnia Macieja, dwór Jana Pawła – które wpisały się w krajobraz skansenu – są ogromną atrakcją dla największych miłośników serialu. Mamy wśród zwiedzających fanów z całej Polski, którzy przyjeżdżają całymi rodzinami albo np. po to, by zrobić sobie sesję ślubną. Oferujemy im oprowadzanie po skansenie uwzględniające lokacje z serialu. To wspaniały przykład, jak rozrywka, kultura i historia wspaniale się łączą na naszych terenach.

opowiada Katarzyna Dypa, dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Premiera drugiego sezonu serialu 1670 zaplanowana jest na 2025 rok.

Źrodło: Netflix / materiały prasowe