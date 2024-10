Czy Robert Pattinson zostanie nowym Batmanem w DCU? 1

Zarządzający Warner Bros. Discovery, David Zaslav, chce, aby Batman pojawił się na dużym ekranie szybciej niż początkowo zakładano. Co więcej, chce aby to Mroczny Rycerz grany przez Roberta Pattinsona stał się częścią DCU.

Robert Pattinson jako Batman pojawił się na ekranie w 2022 roku w widowisku wyreżyserowanym przez Matta Reevesa. Produkcja okazała się być sukcesem na wielu płaszczyznach, co oczywiście poskutkowało rozwojem uniwersum – aktualnie na Max mamy przyjemność oglądac spin-off filmu o Pingwinie. Wracając jednak do Rycerza z Gotham. Hollywoodzki insider, Jeff Sneider podał informację, że David Zaslav rozważa opcję, w której to właśnie Pattinson po premierze kontynuacji wcieliłby się w nowego Batmana DCU.

The Brave and the Bold, czyli nadchodzący film o Mrocznym Rycerzu, który ma należeć do DC Universe nie ma jeszcze daty premiery, natomiat The Batman Part II planowany jest dopiero na 2026 rok. Bardzo prawdopodobne, że już niebawem może dojsć do sporych przekształceń w całym uniwersum w związku z plotkami dotyczącymi Pattinsona i Mrocznego Rycerzem w świecie budowanym przez Jamesa Gunna i Petera Safrana.

Mimo wszystko fani cały czas spekulują, kto mógłby zostać nowym Batmanem w DCU. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się Winstona Duke oraz Jake'a Gyllenhaala. To są jednak na razie plotki. Wiadome jest natomiat, że Pattinson wróci jako Batman w The Batman Part II, gdzie obok niego ponownie zobaczymy Colina Farrella w roli Pingwina. Premiera filmu zaplanowana jest na 2 października 2026 roku.

Źrodło: CBR