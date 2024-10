Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Czy Harley Quinn Lady Gagi dostanie własny film? 0

Już za kilka dni Joaquin Phoenix powróci jako ikoniczny Joker w kontynuacji kasowego hitu z 2019 roku. Tym razem nie będzie jednak sam! Dołączyła do niego Lady Gaga w roli Harley Quinn, co na pewno zwiastuje nam fajerwerki.

Jednym z pytań, które można sobie zadać przed premierą Joker: Folie à Deux jest to związane z postacią Harley Quinn. Czy są szanse na to, aby Lady Gaga została gwiazdą spin-offu? Reżyser widowiska Todd Phillips rozwiewa wszystkie wątpliwości. _Dla mnie te dwa filmy zawsze były oddzielnymi bytami. I nie, nie chcę wchodzić w ten temat_ – powiedział filmowiec. Łatwo z tych słow wyczytać tezę, że Joker i jego ukochana zostaną razem na ekranie. I tyle.

Lawrence Sher, który jest operatorem filmu nie był aż tak krytyczny dla tego pomysłu, aczkolwiek nie zdradził nic więcej. Stwierdził jedynie, że jest to pytanie bardziej do Warner Bros.

Todd Phillips powrócił natomaist do samej postaci Harley Quinn. Ma to być zupełnie inna wersja postaci niż te, które poznaliśmy do tej pory. Reżyser wyjawił, że odcięto się od komiksowego wizerunku Harley:

Ten wysoki głos, akcent, żucie gumy i cała ta zadziorność, to wszystko zostało usunięte. Chcieliśmy, by pasowała do naszego mrocznego świata Gotham.

Czy ten pomysł okaże się trafiony? Tego dowiemy się już niedługo, bowiem Joker: Folie à Deux trafi na ekrany kin już w najbliższy piątek!

