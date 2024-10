Spooktober #1: Strasznie fajne filmy na Halloween - 10. animacji i produkcji aktorskich, które pokocha Twoje dziecko! 0

Październik to miesiąc, w którym pierwsze skrzyce będą odgrywały halloweenowe klimaty. Już niebawem przyjdzie czas na dynie, kostiumy i… filmowy maraton dla najmłodszych w tychże właśnie klimatach. Oczywiście nie chcemy, aby dzieciaki oglądały przerażające horrory, ale jednocześnie nie chcemy zabierać im dreszczyku emocji związanego ze strachem na ekranie. Jeśli jesteście więc gotowi na wesołe strachy przed ekranem ze swoimi pociechami, ale nie chcecie, aby noc spędziły pod kołdrą, to mamy dla Was coś specjalnego. Oto ranking filmów aktorskich oraz animowanych, które są nie tylko strasznie zabawne, ale wydają się być idealnym rozwiązaniem na halloweenowy maraton filmowy z młodszym widzem. Sprawdź nasze zestawienie animacji i filmów aktorskich, które umilą każdą halloweenową noc bez konieczności wizyty u terapeuty!

"Kacper"

Absolutny klasyk, który idealnie sprawdzi się, jako propozycja bożonarodzeniowa oraz halloweenowa! Istna perła w świecie animacji, która zachwyca do dnia dzisiejszego i pokazuje nam niezwykłego potwornego bohatera z ogromnymi ambicjami. Bo w jaki inny sposób można określić starania Jacka Szkieletona, który zamiast straszyć, postanawia podjąć próbę podbicia Świąt Bożego Narodzenia? Miasteczko Halloween to uczta dla oczu oraz uszu – fantastyczne piosenki, mieszanka groteski i humoru, przerażające stwory i ta ikoniczna animacja, która zachwyci nie tylko dzieci, ale także dorosłych. Czas odkurzyć dynię, przygotować i wsypać do niej popcorn!

Film dostępny na DISNEY PLUS

Czy przyszła Wam do głowy kiedyś myśl, że Wasza rodzina jest dziwna? Jeśli tak, to koniecznie powinniście skonfrontować się z nimi – Addamsami! To właśnie oni udowadniają, że prawdziwa rodzina nie boi się ani dziwactw, ani mrocznych sekretów. Styl życia, który wydaje się być nie do ogarnięcia, makabryczne zwyczaje i wreszcie czarny niczym smoła humor. Film pełen zabawnych sytuacji, które sprawiają, że dzieci (i ich rodzice!) będą się śmiać głośno i przeraźliwie! Co więcej, to doskonała okazja, by pokazać dzieciom, że bycie innym to nie tylko wspaniała sprawa, ale też powód do dumy!

Film dostępny na SKYSHOWTIME

Od 7 października także na Netflix!

Czy czarownice muszą być od razu przerażające? Zdecydowanie nie! Mogą być także zabawne i właśnie to pokazuje film Hokus Pokus. Wracające z zaświatów po 300 latach siostry próbują odnaleźć się we współczesnym świecie, co jest gwarancją chaosu i śmiechu! Film z 1993 roku to idealna propozycja dla osób szukających humoru, wspaniałych postaci i klimatu prawdziwego Halloween. Idealna propozycja na rodzinny wieczór, gdzie starsi widzowie uśmiechną się z nostalgią, a młodsi będą kibicować bohaterom w ich walce z czarownicami. Co więcej – można zrobić sobie podwójny seans, ponieważ Disney nie tak dawno zaserwował swoim klientom premierę sequelu. Hokus Pokus to obowiązkowy punkt na liście halloweenowych seansów. Szykujcie swoje latajace miotły!

Film dostępny na DISNEY PLUS

Co by było, gdyby Drakula prowadził hotel dla potworów? Ba, co by było, gdyby przez przypadek do tego hotelu trafił człowiek? Na to pytanie odpowiada Wam właśnie ten film! I robi to w iście epicki sposób. Jest to film, który łączy w sobie idealną mieszankę humoru, przygody i ciepłych rodzinnych wartości. Idealna propozycja na halloweenowy wieczór, gdzie młodsze dzieci będą zachwycone kolorową animacją i zabawnymi potworami, a starsi widzowie docenią humor i nawiązania do klasycznych horrorów.

Film dostępny na MAX

Duchy nie muszą być straszne – mogą być… przyjazne! I to właśnie ten kultowy film z lat 90. stara nam się pokazać. To idealna produkcja na Halloween, jeśli chcesz połączyć lekkie emocje z przesympatyczną fabułą. Film o przyjaźni i akceptacji. Jeśli szukasz filmu o duchach, który nie przestraszy malucha przed telewizorem, a jednocześnie da starszemu widzowi nieco śmiechu i odrobiny nostalgii, to Kacper wydaje się być perfekcyjnym wyborem. Duchy, nawiedzona rezydencja, humor i historia pełna przygód. Czego chcieć więcej?

Film dostępny do wypożyczenia na PRIME VIDEO

Wyobraź sobie, że wszystkie straszne stwory z bestsellerowej serii R.L. Stine’a nagle ożywają i zaczynają siać spustoszenie w małym miasteczku. to idealna mieszanka dreszczyku i komedii, która wciąga zarówno dzieci, jak i dorosłych. Zabawne dialogi, pełne akcji pościgi i potwory, które nie zawsze są takie straszne, jak mogłoby się wydawać. Jeśli chcecie, aby seans przyprawił Was o gęsią skórkę i jednocześnie rozbawił, to ta propozycja jest strzałem w dziesiątkę. Gęsia skórka to przepis na udane filmowe Halloween!

Film dostępny na NETFLIX

Polskie zestawienie, więc warto też wrzucić jakieś polskie propozycje! Klasyka rodzimego kina, czyli film, który udowadnia, że nawet z diabłem można się zakumplować! Aczkolwiek ten diabełek jest nieco inny – choć ma ogonek i rogi, jest tak wesoły i sympatyczny, że bardziej nadaje się na halloweenowego kompana niż straszyciela! Przygody głównego bohatera Janka, który spotyka Piszczałkę to mieszanka magii, humoru i niezwykłych sytuacji. To idealna propozycja na Halloween, bo łączy w sobie baśniową tajemniczość z dawką emocji, które będą całkiem przystępne dla dziecka. Przyjaciel wesołego diabła to idealna propozycja, jeśli szukasz czegoś z polskiego kina, co łączy urok dawnych produkcji z ciepłą i magiczną historią.

Film dostępny na NINATEKA

Bez tego tytułu to zestawienie nie miałoby sensu! Ta piękna animacja od Pixara zabierze Was na niepowtarzalną, pełną kolorów podróż do świata zmarłych – ale bez strachu! Coco jest pełen humoru, wzruszeń i niesamowitej muzyki, a każda scena emanuje ciepłem i radością z życia (nawet po śmierci!). To idealny film na Halloween, bo w cudowny sposób łączy elementy związane z duchami i zmarłymi, z piękną lekcją o rodzinie, pamięci i marzeniach. To kolorowa, magiczna przygoda, która rozbawi, wzruszy i sprawi, że Halloween nabierze wyjątkowego, ciepłego klimatu. Idealny seans dla całej rodziny!

Film dostępny na DISNEY PLUS

To bardzo dobra opcja na lekki, przyjemny seans, który bawi, zbytnio nie straszy i wprowadza dzieci w świat duchów w przystępny sposób. Eddie Murphy zapewnia dużo śmiechu, a klimat dworu wpisuje się w atmosferę Halloween. Idealny dla dzieci, które nie lubią zbytniego straszenia, ale chcą poczuć lekką grozę i magię tego wyjątkowego wieczoru. Jeśli szukacie filmu aktorskiego bez nadmiaru mrocznych czy przerażających momentów to Nawiedzony dwór może okazać się zbawieniem.

Film dostępny na DISNEY PLUS

Zamiast strachu, czeka tu mnóstwo śmiechu, zaskakujących sytuacji i szczypta zdrowego czarodziejskiego szaleństwa. Współczesna wersja kultowej opowieści, gdzie tytułowa akademia staje się jeszcze bardziej magiczna, nowoczesna i pełna niespodzianek! Nowa adaptacja oferuje całkiem sporą liczbę wizualnych fajerwerków i niesamowitych przygód, które idealnie wpisują się w halloweenowy klimat – zwłaszcza dla dzieci, które lubią odrobinę czarów, ale bez strasznych momentów.

Film dostępny na NETFLIX

A Wy jakie tytuły dorzucilibyście do tego zestawienia?