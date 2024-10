Po latach ciszy Daniel Day-Lewis wraca na plan zdjęciowy! Aktor przyłapany w Manchesterze 1

W 2017 roku legendarny aktor, zdobywca trzech Oscarów – Daniel Day-Lewis ogłosił przejście na zawodową emeryturę. Czyżby gwiazdorowi znudził się rozbrat z planem zdjęciowym? Najwidoczniej tak, ponieważ został on przyłapany w Manchesterze podczas kręcenia sceny!

U jego boku na planie pojawił się sam Sean Bean, a ich scena na motocyklu stała się gorącym tematem do dyskusji na temat powrotu Day-Lewisa do aktorstwa. Aktor został zauważony w Manchesterze podczas pracy na planie zdjęciowym nowego filmu zatytułowanego "Avelyn". Day-Lewis – co zresztą możecie zobaczyć poniżej – z siwą brodą i w kurtce khaki jest niemalże nie do poznania. Nie mamy pojęcia jaką kreację tym razem szykuje, ale spekulacje wskazują na postać byłego żołnierza.

Daniel Day-Lewis zapisał się na kartach historii kina, jako jeden z najwybitniejszych aktorów metodologicznych. Jego ostatni występ to film Nić widmo w reżyserii Paula Thomasa Andersona, który przyniósł mu nominację do Oscara.

Na razie nie ma zbyt wielu informacji dotyczących samego filmu "Avelyn". Na pewno będziemy monitorować sytuację.

Źrodło: Daily Mail