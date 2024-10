"Krzyk 7" trafi do kin w lutym 2026 roku! 0

Po licznych opóźnieniach produkcyjnych, zmianach w ekipie i zawirowaniach w obsadzie wreszcie ustalono datę premiery horroru Krzyk VII. Produkcja grozy trafi do kin w 2026 roku!

"Krzyk 6"

27 lutego 2026 roku – fani kina grozy zapamiętajcie tę datę. Właśnie tego dnia do kin zawita siódma część ikonicznej serii "Krzyk". Neve Campbell, czyli można rzec twarz całego cyklu, ponownie powróci do swojej roli Sidney Prescott. Przypomnijmy, że w filmie Krzyk VI aktorka nie wystąpiła z powodu niemożności dogadania się, co do kwestii finansowych.

Jeśli chodzi o wspomniane zawirowania obsadowe to należy wspomnieć o tym, iż na ekranie nie pojawi się Jenna Ortega z powodu napiętego harmonogramu. Melissa Barrera została natomiast usunięta z obsady po tym, jak udostępniała posty związane z Palestyną i Izrealem. Z pracy nad siódmą częścią serii zrezygnował też reżyser Christopher Landon, który w mediach społecznościowych napisał, że "praca marzeń zmieniła się w koszmar". Jednym z powodów jego odejścia miało być właśnie potraktowanie w taki a nie inny sposób Barrery i zwolnienie aktorki bez konsultacji z reżyserem. Jego miejsce zajął Kevin Williamson, czyli twórca cyklu.

Produkcją zajmuje się Paramount Pictures we współpracy ze Spyglass Media, a za scenariusz odpowiada Guy Busick. Przypomnijmy – Krzyk VII w kinach od 27 lutego 2026 roku!

Źrodło: Variety