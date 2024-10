''Farciarz Gilmore 2'' wiosną trafi na Netflix 0

Produkcja sequela kultowej komedii z 1995 roku Farciarz Gilmore rozpoczęła się dopiero około miesiąca temu, a Netflix już informuje o wstępnej dacie premiery filmu. Ta jest wyjątkowo szybka.

Projekt, który jest obecnie kręcony w New Jersey, będzie dostępny do streamowania w marcu bądź kwietniu 2025 roku. Będzie to bardzo krótki czas od momentu rozpoczęcia zdjęć do premiery.

Kyle Newacheck reżyseruje Happy Gilmore 2, który to nie wymaga wielu efektów wizualnych, więc postprodukcja powinna przebiegać stosunkowo szybko. W sequelu Adam Sandler, Christopher McDonald i Julie Bowen. Dołączają do nich Nick Swardson, Benny Safdie, Bad Bunny, Margaret Qualley i golfista John Daly. Fabuła kontynuacji nie jest na razie znana.

Farciarz Gilmore to komedia wyreżyserowana przez Dennisa Dugana. Film odniósł komercyjny sukces dla Universal Pictures, zarabiając około 39 milionów dolarów w światowych kasach przy budżecie szacowanym na 12 milionów dolarów.

Farciarz Gilmore (Adam Sandler) od dzieciństwa marzył, aby dostać się do zawodowej drużyny hokejowej. Nie miał jednak do tego szczęścia. Pewnego dnia Urząd Skarbowy wyrzuca jego ukochaną babcię na ulicę za niepłacenie podatków. Farciarz postanawia uzbierać odpowiednią kwotę i spłacić komornika. Przez przypadek odkrywa w sobie talent do mocnych uderzeń golfowych. Aby zarobić pieniądze zaczyna grać w golfa. Wprowadza do tego spokojnego sportu zachowanie z lodowiska hokejowego: rzuca kijami, bije przeciwników, klnie, ale ma talent i wygrywa turniej amatorów, który pozwala mu wziąć udział w zawodach zawodowców. Nie może jednak z takim zachowaniem wystąpić na turnieju. Trudne zadanie "utemperowania" niesfornego gracza bierze na siebie śliczna Virginia (Julie Bowen). Aby odzyskać dom musi wygrać.

Źrodło: Dark Horizons