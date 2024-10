Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Największy flop Marvela w historii, czyli "Marvels" z rekordowymi stratami 0

W maju Marvel Studios i Disney ogłosili, że widowisko superbohaterskie Marvels straciła zawrotne 237 milionów dolarów. Jak się okazuje kwota ta może być jeszcze wyższa niż zakładano, co może sprawić, że film zapisze się w annałach, jako największa finansowa klapa w dziejach!

Według najnowszych danych z brytyjskich raportów podatkowych wynika, że Marvels kosztował zdecydowanie więcej. Pierwotnie podawano, że Disney wydał 270 milionów dolarów na produkcję filmu, następnie przeznaczono 110 milionów dolarów na marketing, 21 milionów dolarów na koszty dystrybucyjne oraz 54 miliony dolarów na odsetki – łącznie 455 milionów dolarów. Po odjęciu przychodów tego filmu, które wyniosły marne – jak na widowisko MCU – 218 mln dolarów, produkcja jest na minusie 237 mln!

Niestety, ta i tak ogromna liczba będzie potrzebowała korekty. Z raportu opublikowanego niedawno w Wielkiej Brytanii dotyczącego ulg podatkowych na filmy wynika, że film kosztował 378,5 mln dolarów! Po wprowadzeniu wspomnianych ulg kwota ta spadnie do 325,3 mln. Jak widzicie jest to kwota zdecydowanie wyższa niż przedstawiano to w maju.

Jeśli owe liczby są prawdziwe, wówczas okazuje się, że Marvels jest największą klapą finansową w historii kina, która przebija nawet Johna Cartera i Jedźca znikąd.

Źrodło: worldofreel