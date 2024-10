"Better Man" - teaser nowego filmu reżysera "Króla rozrywki". Niezwykła biografia piosenkarza Robbiego Williamsa, którego gra komputerowa małpa! 0

Michael Gracey, czyli reżyser musicalu Król rozrywki, prezentuje nam kolejną ciekawą filmową wizję. Tym razem będzie to biografia Robina Williamsa – w pewnym momencie postać grana jest przez komputerowo wygenerowaną małpę! Poniżej możecie obejrzeć pierwszy teaserowy zwiastun promujący widowisko.

Gracey bierze na warsztat życie i twórczość Robina Williamsa. Film ma opowiedzieć o jego karierze – od wokalisty Take That do solowego artysty, a także zaprezentować jego piosenki w bardzo nietypowy sposób. Z zapowiedzi reżysera wynika, że hity takie, jak "Angels" czy "Rock DJ" będą reinterpretowane w kontekście emocji, które przeżywa bohater. W momencie kryzysu usłyszymy utwory w minimalistycznej wersji, natomiast w momentach euforii i radości, czeka nas prawdziwe muzyczne show. Co więcej, w pewnym momencie Robbie zostanie "odegrany" przez komputerowo wygenerowaną małpę.

Oto zwiastun:

W filmie Robbiego Williamsa zagra… Robbie Williams. Na ekranie pojawią się też członkowie zespołu The That oraz Steve Pemberton i Alison Steadman, którzy zagrają rodziców muzyka. W młodą wersję piosenkarza wcieli się Jonno Davies.

Film zadebiutuje w wybranych kinach w Stanach Zjednoczonych 25 grudnia, a od 17 stycznia będzie dostępny w całym kraju.

Źrodło: Paramount Pictures