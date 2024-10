Wiemy kiedy "Gru i Minionki: Pod przykrywką" trafi do streamingu

Gru i Minionki: Pod przykrywką wkrótce zdominują świat streamingu. Po imponującym występie kinowym (co uczyniło go pierwszą animowaną serią, która w historii przekroczyła 5 miliardów dolarów w sprzedaży biletów na całym świecie), wkrótce trafi do sieci, w sam raz na Halloween.