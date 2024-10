''Sugar'', serial z Colinem Farrellem otrzymał odnowienie na 2. sezon 0

Dość długo platforma Apple TV+ zwlekała z podjęciem decyzji odnośnie przyszłości detektywistycznego dramatu Sugar z Colinem Farrellem w roli głównej. Dopiero po pół roku od premiery pierwszego sezonu streamer dał serialowi zielone światło na realizację drugiej serii.

kadr z serialu ''Sugar''

Jak na razie niewiele wiemy na temat fabuły drugiego sezonu. Apple sugeruje, że w kontynuacji John Sugar powróci do Los Angeles, aby zająć się sprawą kolejnej zaginionej osoby i nadal szukać odpowiedzi na temat swojej zaginionej siostry.

Sam Catlin ponownie objął stanowisko showrunnera, a Audrey Chon i Simon Kinberg będą współproducentami wykonawczymi.

Sugar to współczesne, wyjątkowe ujęcie jednego z najpopularniejszych i najbardziej znaczących gatunków w historii literatury, filmu i telewizji: opowieści detektywistycznej. Nominowany do Oscara Colin Farrell wciela się w rolę Johna Sugara, zmagającego się z własnymi demonami amerykańskiego prywatnego detektywa, który jest na tropie tajemniczego zaginięcia Olivii Siegel, ukochanej wnuczki legendarnego hollywoodzkiego producenta Jonathana Siegela. Podczas gdy Sugar próbuje ustalić, co stało się z Olivią, odkrywa również rodzinne sekrety Siegel, niektóre bardzo niedawne, inne dawno pogrzebane.

Źrodło: ComingSoon