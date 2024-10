''Better Man'' - zwiastun biograficznego filmu o Robbie Williamsie. Piosenkarza ''odgrywa'' małpa 0

Paramount Pictures prezentuje zwiastun biograficznego dramatu Better Man, którego fabuła opiera się na życiu ikony muzyki pop Robbie Williamsie. Film trafi do kin na początku przyszłego roku.

kadr z filmu ''Better Man''

Zwiastun przedstawia Williamsa jako małpiego człowieka, co według reżysera Michaela Gracey'a jest sposobem, w jaki gwiazda muzyki postrzega siebie. Wideo podkreśla również szybkie wejście na szczyt Williamsa i wyzwania, z jakimi się mierzy, radząc sobie ze sławą i sukcesem.

Poniżej mamy materiał, na którym Williams i Gracey wyjaśniają historię stojącą za ich decyzją przedstawienia Williamsa jako małpy.

Film jest oparty na prawdziwej historii błyskawicznego wzrostu, dramatycznego upadku i niezwykłego odrodzenia brytyjskiej supergwiazdy pop Robbiego Williamsa, jednego z największych artystów wszech czasów. Jest on opowiedziany w wyjątkowy sposób z perspektywy Robbiego, ukazując jego charakterystyczny dowcip i niezłomnego ducha. Przedstawia historię Robbiego od dzieciństwa, poprzez bycie najmłodszym członkiem boysbandu Take That, który był na szczycie list przebojów, aż po jego bezprecedensowe osiągnięcia jako bijącego rekordy solowego artysty – przez cały czas stawiając czoła wyzwaniom, jakie niesie ze sobą tak wielki sukces i sława.

Better Man został wyreżyserowany przez Michaela Graceya, twórcę Król rozrywki, który napisał scenariusz wspólnie z Simonem Gleesonem i Oliverem Colem. W filmie występują również Jonno Davies, Steve Pemberton, Damon Herriman, Raechelle Banno, Alison Steadman, Kate Mulvaney, Frazer Hadfield, Tom Budge i Anthony Hayes.

Film w USA wejdzie do kin 17 stycznia 2025 roku. Jego polska data premiery nie jest jeszcze znana.

Źrodło: Paramount Plus, Comingsoon